Regina Duarte deixa a secretaria de Cultura

Regina Duarte, deixou o cargo de Secretária de Cultura, no governo Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira (20), após reunião realizada com o presidente no Palácio da Alvorada. Na reunião ela esteve acompanhada da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).

Segundo o presidente a atriz sentia falta de sua família, em São Paulo. Em publicação nas redes sociais, o presidente afirmou que ela assumirá a Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

“Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas ele vai continuar contribuindo com o governo e a cultura Brasileira”, disse o presidente.