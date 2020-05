Volta Redonda tem mais oito leitos de UTI para tratamento de Covid-19

Leitos ficam em uma ala isolada no Hospital do Idoso

A rede municipal de saúde de Volta Redonda ganhou mais oito leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para tratamento de pessoas com suspeita de Covid-19, o novo coronavírus. As unidades ficam no Hospital do Idoso, em uma ala separada, que fica isolada em um andar. O anúncio foi feito pelo prefeito Samuca Silva, em transmissão ao vivo pelas redes sociais neste sábado, dia 23.

Samuca esteve na unidade junto com o secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, e o diretor do Hospital do Idoso, Aparício Bezerra.

Os leitos estão prontos e fazem parte do plano operativo. E entrarão em funcionamento de forma imediata caso o número de paciente…