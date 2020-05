Volta Redonda imuniza crianças e gestantes contra a influenza

Vacinação para público-alvo acontece até quinta-feira

A vacinação contra a gripe em Volta Redonda está atendendo, durante a semana, crianças de 6 meses a 6 anos. Além desse público, gestantes e puérperas começam a receber a dose a partir desta segunda-feira, dia 25, e tem até a quinta-feira, dia 28, para procurar uma Unidade Básica de Saúde.

A vacina contra a gripe permanece sendo aplicada nas 42 unidades do município e, para evitar aglomeração, os atendimentos foram divididos durante a semana, de acordo com a idade das crianças.

Nessa segunda-feira, dia 25, a vacinação contemplou as crianças de 3 a 4 anos. Na terça-feira, dia 26, as doses serão aplicadas nas crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Já na quarta e quinta-feira, dias 27 e 28, a vacinação estará disponível para todas as de 6 meses a 5 anos e 11 meses que não conseguiram vacinar.

O prefeito Samuca Silva destaca que a vacinação está sendo rápida devido a estratégia adotada pela administração municipal. “Em todas as etapas de vacinação, montamos um esquema para garantir que não houvesse aglomeração de pessoas. Dessa vez não está sendo diferente. Portanto, faço um apelo para que todos aproveitem e levem os seus filhos para vacinar. É muito importante manter o calendário de vacinação em dia”, disse o prefeito.

As doses serão disponibilizadas nas unidades de saúde da Atenção Primária, exceto nas que são pólo de atendimento a Covid-19, que ficam nos bairros, 249, São João, Vila Mury e Volta Grande. Portanto, os moradores desses bairros deverão ser vacinados em unidades mais próximas desses pólos. A referência para o bairro 249 será a unidade do Conforto. Já os moradores do bairro da Vila Mury serão vacinados no Retiro. Os usuários da São João podem ir na unidade do bairro Belvedere e do Volta Grande será no Centro Odontológico Concentrado (COC) do Santo Agostinho. A vacinação acontece das 8 até as 17 horas.

A vacinação contra a Influenza não protege contra o coronavírus, mas vai auxiliar os profissionais de saúde no diagnóstico do covid-19, ao descartarem os outros tipos de gripe na triagem, pelo histórico vacinal.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, destaca que está aproximando o período onde as pessoas têm mais problemas respiratórios devido a queda da temperatura. “Ao se imunizar contra os vírus da Influenza, a quantidade de pessoas gripadas no inverno é reduzida, evitando sobreposição de doenças e reduzindo casos de internação por complicações respiratórias. Além disso, a pessoa estando vacinada contra as gripes mais comuns colabora com diagnóstico mais rápido de casos de coronavírus na população”, explica o secretário.