Polícia Civil abre novo canal através do Whatsapp

O delegado titular da 93ª DP, Wellington Vieira, disponibilizou na manhã desta quarta-feira, um novo canal para população entrar em contato com a Polícia Civil. Além do 197 (Teia Invisível), onde podem ser feitas as denúncias, agora o delegado colocou a disposição da comunidade o Whatsapp. Segundo o delegado, o sigilo do informante é totalmente sigiloso.

Para enviar mensagens para a delegacia é precisa adicionar o número (24) 999242496. Segundo o delegado as redes sociais também são importantes para a comunicação.