Prefeitura de Barra Mansa realiza aulas online no Dia do Desafio

Neste ano, iniciativa leva exercícios às pessoas, dentro de casa. Ação acontece anualmente para promover o hábito da atividade física

Durante a pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Barra Mansa se reinventou, promovendo atividades físicas por meio de aulas online. Nesta quarta-feira (27), os alunos da Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), participaram do Dia do Desafio, ação que visa incentivar a prática de exercícios como um hábito da população.

A proposta é que as pessoas façam, ao menos, 15 minutos de qualquer tipo de atividade física. Os alunos seguiram as orientações dos professores da SMJEL, através de videoaulas divulgadas via Internet.

O prefeito Rodrigo Drable ressaltou o trabalho contínuo da prefeitura em oferecer meios para que a população se mantenha ativa. “Hoje é o Dia do Desafio e, de uma forma diferente, o desafio é exercitar-se em casa. Nossa equipe não paralisou as atividades físicas e tem trabalhado com as pessoas através das redes sociais”, destacou Rodrigo.

O professor de educação física da SMJEL, Fábio Leal, pontuou as atividades promovidas pela prefeitura diante desse período de isolamento social. “Em virtude da pandemia que passa o Brasil e o mundo, estamos realizando aulas online. Continuamos com as práticas para manter a mente das pessoas sã, além de movimentar o corpo, o que é de extrema importância para a saúde delas. São aulas de pilates, ginástica para a terceira idade, dança livre, entre outras”, salientou.

Os interessados em participar das aulas, podem ligar para o telefone (24) 2106-3491.