Sider Shopping reabre amanhã (quinta-feira)

Conforme determinação da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, devido à variação acima de 5%, por 2 dias seguidos, de número de suspeitos do COVID-19 na cidade. O Sider Shopping, junto com todo o comércio da cidade ficou fechado ao público durante 7 dias e reabre amanhã, no próximo dia 28/05, quinta-feira, da seguinte forma:

Funcionamento em horário reduzido: Todos os dias das 12h às 20h de segunda à sábado.

Aos domingos e feriados a abertura é facultativa, e será das 12h às 20h para a praça de

alimentação e das 14h até 20h para as demais operações. (Cine Show e Parks & Games

permanecem com as atividades suspensas).

IMPORTANTE: A abertura das lojas até o dia 31/05/2020 será facultativa, após esta data

será obrigatória.

Controle da entrada de pessoas no shopping e em cada loja, respeitando o limite de 1 pessoa a cada 10 metros quadrados.

Todo o controle de fluxo no shopping, de pessoas que acessam a pé, ocorrerá por uma única entrada, a da Rua 12, com aferição de temperatura corporal, obrigatoriedade do uso de

máscaras e higienização das mãos com álcool em gel. As outras entradas estarão fechadas

para evitar movimentação desnecessária.

Controle de pessoas que acessarem o shopping pelo estacionamento com aferição de

temperatura corporal, obrigatoriedade do uso de máscaras e higienização das mãos com

álcool em gel.

Limitação de até 30% da capacidade de mesas e cadeiras da Praça de Alimentação,

respeitando o distanciamento estabelecido.

Limitação de até 30% da capacidade das vagas do estacionamento, com permanência

máxima de 90 minutos. O estacionamento estará aberto ao público de 12:00hs até 19:45hs,

diariamente. Mensalistas, neste primeiro momento, ainda estarão com acesso suspenso.

Desta forma, solicitamos que os lojistas e seus funcionários não utilizem nosso

estacionamento, para que as vagas que serão disponibilizadas sejam ocupadas pelos

clientes.

Obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção durante todo o tempo

Proibição da entrada de pessoas acima de 60 anos e de crianças até 5 anos.

Mesmo com a reabertura, o Sider Shopping mantém para os clientes que preferirem com o serviço das lojas por Delivery, Drive Thru e pela Vitrine Virtual. Para ter acesso a informações desses serviços utilize o site: sidershopping.com.br e as redes sociais: Instagram @SiderShopping e Facebook @SiderShopping. O empreendimento permanece atento a todos os acontecimentos nos próximos dias e informamos que seguiremos com as orientações e determinações do poder público no combate a pandemia da COVID-19. Vale ressaltar que as medidas ora adotadas poderão sofrer alterações de acordo com o cenário, bem como à medida que ocorrerem eventuais novas determinações/recomendações do Poder Público.