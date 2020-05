Volta Redonda avança no Programa de Arborização Urbana e Paisagismo

Equipes da prefeitura estão realizando plantio de árvores no Parque Natural Municipal e de flores na BR-393

Em meio à pandemia de Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, a Prefeitura de Volta Redonda segue trabalhando para que a cidade continue bem conservada e cada dia mais bonita para os cidadãos. Dentre as ações que continuam a todo vapor está o plantio de árvores e flores, através do Programa de Arborização Urbana e Paisagismo, que pretende plantar cerca de 30 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica até o final deste ano.

Nesta quarta-feira, dia 27, as equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) estiveram no Parque Natural Municipal, que está sendo construído em uma área de um milhão de metros quadrados de áreas florestais, próximo à Rodovia dos Metalúrgicos. No local, estão sendo plantadas cerca de 400 árvores em torno de vias e praças. A via principal já recebeu cerca de 50 mudas de cássias rosas.

As equipes que cuidam do paisagismo deram continuidade ao plantio de 30 mil fores em um percurso de aproximadamente 4 km do trecho municipalizado da BR-393. O trabalho foi iniciado próximo à rodoviária e seguirá até o bairro Ponte Alta. Além das flores, também serão plantadas, de forma intercalada, algumas mudas de árvores como Ipê e Jacarandá Roxo, para que a via também fique enriquecida ambientalmente.

“Volta Redonda sempre foi chamada de cidade cinza, mas estamos mudando isso e tornando-a cada vez mais uma cidade verde e com áreas de lazer integradas à natureza. Além da arborização, estamos implantando o Jardim Botânico, o Parque Natural Municipal, já reformamos o Parque do Ingá, estamos finalizando as obras do Zoológico e ainda teremos um parque municipal na entrada da cidade”, enumerou o prefeito Samuca Silva.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, toda a verba destinada ao plantio é originada de multas de compensação ambiental. Através do programa de arborização já foram plantadas em área urbana cerca de 8 mil mudas nativas da Mata Atlântica, todas da região e indicadas para arborização urbana, seguindo padrões de plantio para a cidade. No total, serão aproximadamente 400 km de vias arborizadas.