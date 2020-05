Pastor é preso suspeito de espancar a mulher Valença

Policiais civis das delegacias de Polícia de Valença e Paracambi prenderam nesta quinta-feira, o pastor e subtenente aposentado Édson dos Santos Cunha, acusado de ter agredido a mulher com um taco de beisebol, em Valença.

A tentativa de feminicídio ocorreu no último dia 20. Ele estava com a prisão temporária decretada de 30 dias. A mulher foi encontrada, com vários ferimentos, na estrada de Barão de Juparanã, em Valença, Segundo familiares, a mulher está em estado grave na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Escola, em Valença.

Segundo o delegado Luciano Coelho dos Santos, o motivo seria para “acobertar” o relacionamento extraconjungal do casal. Édson teve sua imagem colocada no Portal dos Procurados, da Polícia Civil.