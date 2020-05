Sine Resende segue em atividade com medidas de segurança contra o coronavírus

Mesmo com adaptações, população se mantém amparada com serviços fundamentais para geração de empregos no município

Mesmo com a pandemia do coronavírus, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) segue atuando em Resende para contribuir com orientações úteis a quem procura acesso ao mercado de trabalho ou a alguns serviços específicos, como a solicitação para receber o seguro desemprego. O horário de atendimento em vigor é no horário das 8h30 às 16h, com respeito às regras de combate e prevenção à Covid-19.

No caso do seguro desemprego, o SINE recebe pessoas mediante agendamento. Para contribuir com a segurança através do distanciamento social, a administração do espaço demarcou os lugares de cada pessoa na espera e permite a entrada de um cidadão por vez, sem a presença de acompanhantes. O agendamento pode ser feito pelo telefone 158 ou pelo site: saaweb.mte.gov.br. Já sobre as intermediações de mão de obra, os currículos podem enviados somente pela internet, utilizando o e-mail [email protected]

– O SINE desempenha um papel fundamental no município, principalmente para as aqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho. É uma ponte entre os empregadores e os candidatos. O processo consiste em uma demanda vinda de quem precisa de um funcionário com determinado requisito e o SINE disponibiliza os currículos que atendem essa demanda. Fica sob critério do empregador a contratação ou não – explica coordenadora do SINE, Alessandra Brandão.

A agenda para o seguro desemprego disponibiliza aproximadamente 30 atendimentos por dia, além de eventuais retornos de pessoas com pendências, como entregas de documentos que faltaram durante o primeiro contato. A coordenadora também falou sobre o momento atípico, devido ao Covid-19, e comentou sobre o impacto no atendimento: “As pessoas possuem muitas dúvidas e aparecem precisando do esclarecimento. Com isso, buscamos um atendimento cada vez mais humano e que possa ajudar a população da forma mais prática possível” – concluiu Alessandra.