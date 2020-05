“Mais que Irmãos”, duas crianças (Volta Redonda), ele de 9 e ela de 5 anos, com várias visualizações no Youtube

Quem cuida de uma criança, sabe bem que vez ou outra chega aquele momento em que é preciso mantê-las entretidas em alguma atividade para que os adultos possam dar conta de algumas atividades do dia a dia. Porém, nem por isso os pequenos precisam ficar sujeitos a conteúdos ruins. Um casal de irmãos de Volta Redonda, Davi de 9 anos e Lis de 5 anos, criaram um canal que apresenta conteúdo de viagem, brincadeiras, games e muita diversão. Sempre com o intuito de ampliar o repertório das crianças desde a primeira infância. Afinal, telas são para entretenimento, mas também podem ter um caráter educativo e formativo.

Para quem quer seguir essa dupla basta acessar o canal do YouTube: https://www.youtube.com/c/maisqueirmaos

