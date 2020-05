Policiais militares do 37º Batalhão da Polícia Militar apreenderam na tarde desta quinta-feira, um homem, de 45 anos, e um jovem de 22 anos, com mais de 1 mil tiras de maconha, no bairro Cidade Alegria, em Resende. Os agentes apreenderam também cinco balanças de precisão, uma munição calibre 9mm e material para embalar drogas.

Os suspeitos foram apreendidos e levados junto com os materiais para a Delegacia de Polícia, de Resende.