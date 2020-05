Prefeitura de Barra Mansa inicia reforma da UBSF do Santa Rita de Fátima, na Região Leste

Prefeito Rodrigo Drable esteve na unidade nesta quinta, 28, acompanhando o serviço; em 90 dias estima-se a conclusão

Nesta quinta-feira (28), a Prefeitura de Barra Mansa iniciou o serviço de reforma da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), do bairro Santa Rita de Fátima, na Região Leste. O espaço, que conta com uma área total de 205 m², passará por amplas melhorias com adaptação de mais dois consultórios, acessibilidade para cadeirantes, novos mobiliários, entre outras. Desde sua inauguração, em 2006, o posto nunca havia passado por algum reparo estrutural. A previsão é que as obras estejam totalmente finalizadas no segundo semestre de setembro.

O prefeito Rodrigo Drable esteve na unidade, acompanhado pelo subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse e dos vereadores Zé Abel, Elias da Corbama e Jaime Alves, para conferir o início das obras.

Drable ressaltou que o local antes de ser transformado em uma unidade de saúde, era uma escola que foi inaugurada pelo então prefeito da época, Marcello Drable. “Esse é um prédio bem antigo que funcionava como uma escola. Ele conta com uma estrutura de qualidade, porém está precisando de reparos e modernização. Hoje é um dia especial, pois depois de muitos anos vamos conseguir tornar esse espaço adequado para atender com qualidade os usuários. Vamos seguir trabalhando e investindo nas melhorias de Barra Mansa”, ressaltou o prefeito.

O secretário de Saúde Dr. Sérgio Gomes, falou sobre a reforma da unidade e ainda adiantou as próximas novidades para a saúde. “A saúde municipal nos últimos meses vem recebendo uma atenção redobrada, por conta da pandemia da Covid-19. Ainda há muitas novidades que estão saindo do papel, como a reforma do PSF do Monte Cristo, que já está em fase de licitação e a construção de uma UBSF no Ano Bom”, adiantou o secretário.

De acordo com o subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse, a unidade de Santa Rita de Fátima atende diversas outras comunidades, como o Jardim Guanabara, Jardim Redentor, Moinho de Vento e KM 100. “Essa reforma é esperada por toda comunidade há muitos anos. Vê o serviço saindo do papel é motivo de muita comemoração. Agradecemos ao prefeito Rodrigo Drable, toda equipe envolvida nesse projeto e aos demais serviços prestados à saúde do nosso município”, frisou Marco.