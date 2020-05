PRF apreende carreta com placa adulterada na Dutra

Policiais rodoviários federais apreenderam no início da noite deste sábado, por volta das 18h45min, uma carreta SD Scania R124 (Pindamonhangaba-SP), dirigido por um homem, de 72 anos, no km 265, nas proximidades da praça do pedágio, em Barra do Piraí.

Ao realizar a fiscalização minuciosa dos veículos a equipe observou sinais de adulteração no lacre da placa do último semi-reboque da composição, que não correspondia à numeração do chassi.

Indagado, o condutor informou que levou uma carga de bobina de alumínio para Três Rios RJ e estaria retornando para São Paulo (SP).

Disse que é agregado da empresa transportadora e conduz esses veículos há aproximadamente dois anos e não tem conhecimento da irregularidade.