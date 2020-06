Carnês do IPTU começam a ser enviados aos contribuintes de Quatis

Pagamento da cota única, com 12% de desconto, pode ser efetuado até dia 30 de junho

Os carnês para o pagamento do IPTU 2020 (Imposto Predial e Territorial Urbano) começaram a ser enviados às residências dos contribuintes de Quatis nesta segunda-feira, dia 1º. O prazo para o pagamento do imposto em cota única, com desconto de 12%, termina no final deste mês, dia 30 de junho. O vencimento da primeira parcela também termina no mesmo dia. O contribuinte que optar pelo parcelamento poderá efetuá-lo em até seis (6) vezes, dependendo do valor total do imposto.

O pagamento pode ser realizado nas agências do Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal, casas lotéricas e bancos postais (Correios).

De acordo com o Departamento de Tributos da Prefeitura, órgão vinculado a Secretaria Municipal de Finanças, foram confeccionados 5.423 carnês.

Somente com o pagamento em cota única, a estimativa do setor é que gere algo em torno de R$ 540 mil aos cofres do município, o que corresponde a 61% da arrecadação total com o pagamento do IPTU, estimado para este ano em pouco mais de R$ 890 mil.

– O contribuinte deve ficar atento. Caso não receba o carnê em casa até dez dias antes do vencimento da cota única, ele deverá se dirigir até ao Departamento de Tributos aqui no Centro Administrativo da Prefeitura para buscá-lo – explica o secretário de Finanças do município, Gilson de Assis Alfredo.

Vale lembrar que devido ao período de pandemia do novo coronavírus, o Centro Administrativo da Prefeitura está funcionando em horário reduzido, de 10 às 13 horas. O carnê também pode ser impresso pela internet, através do portal da Prefeitura de Quatis, www.quatis.rj.gov.br

Segundo a Secretaria de Finanças, estão cadastrados atualmente no Departamento de Tributos, 5.509 imóveis. Destes, 4.288 estão edificados e outros 2.237 não edificados.

IPTU garante importantes obras no município

O prefeito Bruno de Souza (MDB) destaca que o IPTU é uma das principais fontes de arrecadação da Prefeitura de Quatis, pois permite realizar inúmeras obras e melhorar a prestação de serviços à população.

Também enfatiza que, mesmo o município atuando forte no combate ao novo coronavírus, a Prefeitura manteve o planejamento de obras a serem realizadas esse ano.

Dentre as obras que estão sendo realizadas com os recursos adquiridos no pagamento do IPTU no exercício de 2019, o prefeito destaca o serviço de asfaltamento do Bairro São José, reforma e cobertura da quadra do distrito de Falcão, tapa-buracos e recapeamento em vários bairros, pavimentação com piso intertravado em subidas e descidas de estradas rurais e a reforma e revitalização da estação ferroviária, que vai se transformar o imóvel em um centro cultural.

– É importante reforçarmos a importância do pagamento do IPTU. Também fazermos essa prestação de contas dessas obras para que a população tenha ciência de que o imposto que ele paga está sendo revertido para a melhoria da sua cidade – frisou Bruno, citando ainda como uma importante obra nesta gestão, a construção do novo reservatório de água no Bairro Bela Vista, que promete acabar de vez com o problema de fornecimento na parte mais alta da cidade.