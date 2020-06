Rosana Bergone apoia campanha Junho Vermelho para incentivar doação de sangue

Parlamentar tem lei aprovada que cria o Programa Coleta Móvel de Sangue

Para alertar as pessoas sobre a importância da doação de sangue, desde 2015, foi criada a Campanha Junho Vermelho. A vereadora de Volta Redonda, Rosana Bergone, apoia a campanha e pede as pessoas que sejam solidárias, pois quem precisa do sangue depende da generosidade da população. “Não existe nenhum medicamento que substitua a doação ou uma forma de fabricar sangue, por isso, é preciso doar. O sangue salva vidas, principalmente, neste momento da pandemia do Covid-19”, afirma Bergone.

Rosana tem aprovada a Lei Municipal 5601 que cria o Programa Coleta Móvel de Sangue, onde uma unidade móvel iria até o doador para a coleta do sangue. “A Lei, se estivesse sendo cumprida, estaria abastecendo o estoque do banco de sangue da cidade. E poderíamos comemorar o Junho Vermelho com satisfação e sem preocupação”, declara a vereadora. “A meta de 450 doadores mensais do Hospital São João Batista seria facilmente atingida”, destaca.

A vereadora lembra que o Programa pode ir às empresas, fazer campanhas nos bairros, com apoio das associações de moradores e captar até em outras cidades, já que o Hemonúcleo de Volta Redonda abastece também hospitais de Piraí e Pinheiral. “Não é um projeto de alto custo e tem um investimento semelhante ao de uma ambulância. E os profissionais podem ser remanejados de outros setores”, explica.

Ela lembra que as pessoas querem doar sangue, mas não tem informações suficientes ou mesmo condições financeiras para se deslocarem até o Banco de Sangue. “O Coleta Móvel de Sangue terá o total apoio da população. Mas enquanto a minha lei não é cumprida, eu reforço que é importante doar e procurar o Banco de Sangue de Volta Redonda”, disse a vereadora.

*Doação* – O Banco de Sangue do Hospital São João Batista, funciona de segunda à sexta-feira, das 7 às 13 horas. Para doar, é preciso apresentar documento com foto, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, não estar em jejum e nem ingerir alimentos gordurosos e apresentar bom estado de saúde. O doador deve respeitar o intervalo mínimo entre as doações, que é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.

*Junho Vermelho* – A Campanha é uma iniciativa do movimento Eu Dou Sangue, criado em 2015. O mês de junho foi criado por dois motivos: um deles é por conta do dia 14 desse mês, em que é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. A outra é porque os meses mais frios registram uma baixa de doações nos hemocentros. Em Volta Redonda, o prédio da Câmara Municipal Palácio Vereadora Francisco Evangelista Delgado recebeu iluminação vermelha para alertar sobre a importância de doar sangue.