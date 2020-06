Deputado Antonio Furtado busca recursos para equipar a Polícia Ambiental no Sul Fluminense

Objetivo é criar um posto de apoio em Volta Redonda e adquirir uma nova viatura para agilizar o atendimento a ocorrências

O deputado federal Delegado Antonio Furtado e o Tenente Romulo de Souza Faria, comandante da 2ª Unidade de Polícia Ambiental do Rio de Janeiro, estiveram com o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, e os secretários de Meio Ambiente, Maurício Ruiz, e de Segurança Pública, Antonio Jorge Goulart, na manhã de hoje (04/06) para conversar sobre a implantação de um posto de apoio da Polícia Ambiental na cidade. Atualmente, os municípios do Sul Fluminense contam apenas com um posto avançado, que funciona na cidade de Valença, para atender a todas as solicitações de crime ambiental na região.

– É de extrema importância aumentar o grau de proteção aos animais. Não podemos deixá-los sem defesa. Pensamos em Volta Redonda por ser uma cidade estratégica por sua localização. Com mais um posto no Sul Fluminense, as ocorrências serão melhor atendidas – explicou o deputado federal Delegado Antonio furtado.

Alguns locais na cidade foram considerados como possibilidades para abrigar o novo Posto de Policiamento Ambiental. Entre os locais foi ressaltado a Ilha São João ou o bairro Retiro. Uma visita técnica de viabilidade vai analisar as opções oferecidas.

– Vamos apoiar essa iniciativa e tentar encontrar um local que atenda as necessidades de funcionamento da unidade. Volta Redonda está aberta para receber esse Posto de Policiamento Ambiental – afirmou o prefeito Samuca Silva.

Para dar agilidade e melhorar o atendimento nas ocorrências, o deputado federal Delegado Antonio Furtado se comprometeu em buscar recursos para a aquisição de um novo veículo para a Polícia Ambiental da região.

– Quinze policias ambientais trabalham no posto em Valença com apenas uma viatura para atender a toda a região. Estou empenhado em conseguir os recursos para aquisição de uma segunda viatura. Assim vamos conseguir dar mais rapidez para que as denúncias sejam atendidas. Entendo que os animais não podem esperar e vou trabalhar pela estruturação da Polícia Ambiental no estado. Como delegado entendo que, ao reprimir os crimes, evitamos a ocorrência de outros – destacou o parlamentar.