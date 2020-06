Ruas passam por serviço de recapeamento asfáltico em Quatis

Investimento no valor de R$ 860 mil está sendo aplicado com recursos próprios da Prefeitura e beneficiará ruas de quatro bairros

Dentro do programa de recuperação asfáltica das vias urbanas no município, a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos iniciou esta semana o serviço de recapeamento de ruas em quatro bairros. Para este serviço, está sendo investido o valor de R$ 860 mil, vindos de recursos próprios da Prefeitura.

As ruas beneficiadas são as seguintes: Guilhermina Alves de Lacerda (Bairro Pilotos), Geraldo Delgado (Loteamento Boa Vista), Carlos Haasis (Jardim Pollastri) e Major José Isidro (Centro).

De acordo com o secretário Cezar Salazar, nesse início dos trabalhos os operários estão realizando a escavação do asfalto deteriorado para, em seguida, ser preparado para receber uma nova camada asfáltica.

– Estamos retirando toda a terra úmida e em seguida faremos a terraplanagem que vai preparar o solo para receber a camada nova de asfalto – explica o secretário.

O programa de recuperação asfáltica foi lançado pela Prefeitura em abril e inclui também a operação tapa-buracos em várias ruas da área urbana de Quatis. No total, os serviços de tapa-buracos e recapeamento asfáltico somam quase R$ 1,3 milhão de investimentos aplicados na melhoria da pavimentação da cidade.

Também em andamento, a operação tapa-buracos está recuperando o piso asfáltico de 37 ruas de 11 bairros da área urbana do município, sendo as seguintes comunidades: Centro, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Loteamento Boa Vista, Santo Antônio, Jardim Independência, Loteamento Santa Bárbara, Mirandópolis, Jardim Pollastri, Pilotos e Bondarovsky. Serão investidos pouco mais de R$ 390 mil na realização deste serviço.

– Com esse programa, estamos demonstrando à população que os impostos que eles pagam como o IPTU, está sendo utilizado de forma responsável para a melhoria da cidade. Em algumas ruas detectamos a necessidade de um recapeamento e em outras receberão a operação tapa-buracos. É uma das prioridades da nossa gestão no setor de infraestrutura manter as vias urbanas e rurais no nosso município em melhor situação de trafegabilidade – explica o prefeito