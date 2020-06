Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam na manhã deste domingo, por volta das 8 horas, um caminhão transportando 30 mil litros de etanol com irregularidade na nota fiscal, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra (Posto da PRF), na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

A equipe fazia uma fiscalização de rotina quando abordou o veículo tanque, com placa do Rio de Janeiro. Durante fiscalização os policiais rodoviários federais observaram irregularidades na nota fiscal, que constava o valor total de R$ 60mil.

Nas notas fiscais apresentadas pelo condutor foram observados indícios de irregularidades, entre eles constavam como remetente e destino da carga apenas municípios de São Paulo, estando o veículo fora da rota.

Foi feito contato com auditor da Receita Estadual que analisou as notas fiscais identificando irregularidades e não recolhimento de tributos, constatando a fraude fiscal. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi para que fossem tomadas as medidas cabíveis pelo órgão competente.