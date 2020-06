Secretaria de Infraestrutura atua em 30 bairros nos últimos sete dias

No fim de semana, as ações foram concentradas no bairro São Sebastião

A Prefeitura de Volta Redonda mantém a programação diária para garantir a manutenção dos bairros da cidade. Nos últimos sete dias, os serviços beneficiaram 30 bairros. Estão incluídos recuperação asfáltica nas vias do município, sanitização e higienização, caiação, capina, roçada, retirada de entulhos, limpeza, varrição e irrigação. O trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) foi intensificado durante a pandemia da Covd-19 para atender as demandas. Os serviços são essenciais e a equipe segue as orientações de higiene, como uso do álcool em gel e máscaras, mantendo o distanciamento orientado.

O prefeito Samuca Silva deixa claro que, mesmo em tempos de pandemia pela Covid-19, é obrigação do poder público cuidar do dia a dia da cidade. “Esse tipo de demanda não para de chegar e temos o compromisso de atender à população. Estamos aproveitando o período para intensificar as ações de recuperação asfáltica, já que a circulação de veículos diminuiu, e seguimos com a programação dos serviços de rotina”, falou.

Neste final de semana, o bairro São Sebatião recebeu operação tapa-buracos, além de equipes de capina, roçada e retirada de entulhos. Durante os últimos seis dias, as equipes da Secretaria de Infraestrutura atuaram na recuperação asfáltica da Rodovia do Contorno, Beira Rio, Santa Cruz, Água Limpa, Padre Jósimo, Belmonte e Niterói. Além disso, também avança o trabalho de recapeamento asfáltico da Rodovia dos Metalúrgicos.

Os bairros Retiro, Jardim Belmonte, Belo Horizonte, Vila Brasília, Coqueiros, Mariana Torres, Vila Americana, Sessenta, Jardim Amália I, Niterói, Roma II, Água Limpa, Santa Cruz, Belmonte, Nova Primavera, Morada da Colina, além da Ilha São João, receberam serviços de capina, roçada, limpeza e recolhimento de entulhos.

As equipes de retirada de resíduos estiveram no Volta Grande, Vila Rica/Tiradentes, Aterrado, Siderópolis, Centro, Vila Santa Cecília, Conforto, Vila Americana, Volta Grande, Três Poços, Vila Brasília e Nova Primavera. Também foi realizada irrigação de canteiros por toda Volta Redonda.