Jovem morre ao ser baleado e criança fica ferida no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí

Jordan Teodoro da Silva, de 21 anos, morreu após ser baleado na noite de domingo, na Rua 5, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Uma criança, de 4 anos, também foi atingida. Jordan foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho, em Volta Redonda, mas não resistiu aos ferimentos.

A criança foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista com ferimentos na mão e perna esquerda. Segundo a unidade hospitalar, o estado dele é estável. Jordan foi sepultado na tarde desta segunda-feira, no Cemitério do Retiro.