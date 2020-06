Márcia Cury se diz surpresa com notícia divulgada sobre apadrinhamento político

A divulgação na imprensa e nas redes sociais de que Márcia Cury estaria em negociação com políticos da região para um possível lançamento como pré-candidata a prefeita de Volta Redonda causou desconforto e indignação com a história espalhada. Fato que ressalta ainda mais a necessidade de tomar cuidado com as fakes News, notícias divulgadas sem confirmação dos envolvidos no assunto abordado.

Para Márcia Cury, a especulação surgiu após aceitar um convite para ajudar o deputado federal Delegado Antonio Furtado na tarefa de mapear a questão do Coronavírus na região. “Estamos em um período de pandemia e que todos os esforços devem ser empregados para cuidarmos da saúde da população da nossa região. Vejo com muita tristeza a divulgação de uma notícia dessas. Assumi a função para ajudar, de alguma maneira, no combate da pandemia e hoje vi o meu nome em publicações com especulações. Em nenhum momento fui procurada para que tivesse a chance de dizer se era verdade ou mentira”, desabafa.

Outra questão divulgada pela internet dá conta de que Márcia teria conseguido a bênção de políticos da região para que disputasse o cargo. “Sempre conversei muito com a população e levei em consideração a opinião das pessoas. Sou muito ligada a minha família e esse assunto pegou todos nós de surpresa. Se eu for candidata a eleição em Volta Redonda vou buscar a bênção de Deus e da minha família e não de políticos da região”, afirma.

Em tempos de disseminação de ódio pelas redes sociais, a simples divulgação de uma notícia tem o poder de provocar ataques e ameaças. “Quero deixar claro que vou manter a minha postura de transparência e respeito com a população. Tenho muito respeito pelas pessoas que acompanham meu trabalho, meus amigos e família. Não faz parte da minha postura esconder informações, por isso, serei sempre a primeira pessoa a divulgar qualquer decisão política que venha a tomar”, disse Márcia.