Barra do Piraí: Suspeito morto troca de tiros com policiais militares é Identificado

Bruno Arruda, de 24 anos, morreu em uma troca de tiros com policiais militares na noite de quarta-feira, no Morro do Gama, em Barra do Piraí. Policiais disseram que foram atacados quando foram checar uma denúncia de tráfico de drogas no local.

A vítima chegou a ser socorrido e levado para Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem, de 42 anos, foi levado para a Santa Casa. Ele foi ouvido como testemunha e liberado em seguida. No local do confronto, os policiais apreenderam 224 pinos e seis cápsulas de cocaína, 14 sacolés de maconha, um rádio de comunicação, duas pistolas 9mm com numeração raspada, dois carregadores, 23 munições do mesmo calibre e R$ 1.499,00.

Moradores mais exaltados com a ação dos policiais atiraram pedras e deram pauladas numa ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Uma das pedras atingiu o vidro traseiro da ambulância que estilhaçou. Foto: Polícia Militar