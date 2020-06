Santa Casa recebe novos equipamentos para melhorar atendimento à população

São três carros de emergência, quatro cadeiras de banho, seis cadeiras de rodas, 20 suportes de soro, duas macas fixas com grades laterais e duas macas reguláveis

A Nova Santa Casa de Resende recebeu novos materiais, que vão proporcionar mais qualidade para quem busca atendimento na unidade. São três carros de emergência, quatro cadeiras de banho, seis cadeiras de rodas, 20 suportes de soro, duas macas fixas com grades laterais e duas macas reguláveis. Parte das novas aquisições será usada para reforçar o trabalho oferecido nas salas de colonoscopia e endoscopia. De acordo com a direção da Santa Casa, as cadeiras de rodas e os suportes de soro vão substituir equipamentos antigos e que já não tinham conserto.

Nos últimos meses, a Santa Casa vem recebendo melhorias em todas as esferas, desde a parte administrativa até ao atendimento final feito à população via SUS (Sistema Único de Saúde). Uma das novidades mais recentes é a nova rede de gases medicinais, que fornece oxigênio, ar comprimido medicinal e vácuo clínico. Nos leitos, consultórios e salas espalhados pelo hospital.

Os gases medicinais foram instalados em diversos setores da Santa Casa, como: sala de eletrocardiograma, teste ergométrico e leitos clínicos (enfermarias). Enquanto isso, no Centro Cirúrgico e UTI da Santa Casa serão trocadas as redes existentes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esses novos gases buscam oferecer mais segurança aos pacientes, acompanhantes e também aos profissionais da saúde. Além disso, é possível ter uma economia no consumo dos gases.

A rede é usada para fins terapêuticos, para possibilitar um grande número de procedimentos como intubação, inalação e nebulização.

– As melhorias são feitas de maneira constantes e cada uma delas pode ser percebida por quem trabalha e por quem busca atendimento na Nova Santa Casa – disse o secretário de Saúde, Alexandre Vieira.

Outros equipamentos

A Nova Santa Casa de Misericórdia também foi contemplada recentemente com outros equipamentos e com a criação de novos leitos. Uma parte do material chegou à unidade através de doações. Dentre os itens que chegaram para fazer o reforço no atendimento estavam sete camas com colchão, que foram à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde são tratados os quadros mais graves de saúde. A Santa Casa também recebeu um arco cirúrgico, viseiras de proteção e um transformador para ser instalado na nova subestação de energia elétrica.