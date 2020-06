Carga superdimensionada passa pela Dutra

Uma equipe da 7ª Delegacia da PRF (Polícia Rodoviária Federal) está realizando escolta de carga superdimensionada no trecho da Rodovia Presidente Dutra que corta o Sul do Estado do Rio de Janeiro. A PRF informou que carga passou pela região por volta das 12 horas, deste domingo. O veículo transportando um transformador, com peso total de 374 toneladas, comprimento total de 54 metros, largura total de 4,40 metros e altura total de 5,85 metros.

O veículo está transitando em velocidade de 20 km/h, iniciou deslocamento no trecho Sul Fluminense da Dutra, tendo atravessado a divisa SP/RJ, sendo escoltado pela PRF. A carga saiu de Guarulhos (SP) e tem como destino Seropédica (RJ). Por volta dás 13 horas, o veículo parou no km 311 da Dutra, em Itatiaia, para que as equipes façam refeição, devendo reiniciar o deslocamento no período da tarde. A previsão é de que essa carga desça a Serra das Araras ainda hoje após às 23 horas, sendo realizada pela contramão da pista de subida.