MPRJ, Polícia Civil e PMERJ cumprem mandados de busca e apreensão contra suspeitos na tentativa de homicídio de Shanna Garcia

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com apoio da Polícia Civil do Estado, por meio da Delegacia de Homicídios da Capital, e da Polícia Militar, via Corregedoria/PMERJ, deflagrou, nesta terça-feira (16/06), a operação Sucessão, com o objetivo de cumprir 22 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de autoria e participação no crime de tentativa de homicídio qualificado contra Shanna Harrouche Garcia Lopes, ocorrido em 08/10/2019, no estacionamento de um condomínio comercial da Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio.

Shanna é filha do contraventor Waldemir Paes Garcia, vulgo ‘Maninho’, assassinado em 2004, e sobrinha de Alcebíades Paes Garcia (o ‘Bid’), também envolvido com o ‘jogo do bicho’ e executado em 25 de fevereiro deste ano, numa série de crimes que somam ainda outras vítimas, como seu irmão Myro Garcia (“Myrinho”) e seu ex-marido José Luiz de Barros Lopes (“Zé Personal”). Trava-se uma verdadeira guerra pelo controle da referida contravenção.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 11 pessoas investigadas em inquérito policial, para o devido recolhimento de armas, munições e instrumentos utilizados na prática do crime ou destinados a fim delituoso, e também de aparelhos como telefones celulares, computadores, notebooks, HD’s externos e pendrives, que serão analisados a fim de elucidar a citada tentativa de homicídio, com a identificação dos responsáveis.