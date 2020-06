Bandido invade cartório, faz reféns e leva R$ 2,6 mil em Resende

Um homem, armado com um revólver, rendeu os funcionários, de um cartório na tarde desta terça-feira, por volta das 16 horas e roubou cerca de R$ 2,6 mil. O assalto ocorreu no Cartório Agulhas Negras, localizado na Rua Luís Pistarini, no Centro de Resende.

Imagens das câmeras de segurança flagraram a ação do bandido. Ele chegou e anunciou o assalto e trancou os três funcionários em uma sala de acervo de documentos. Em seguida, deixou o cartório caminhando lentamente com uma mochila nas mãos.

Imagens das câmeras de segurança flagraram a ação do bandido. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende.