Troca de tiros é registrada por câmera de segurança, em Volta Redonda

Uma troca de tiros ocorrida na noite de terça-feira, por volta das 21h25min, foi registrada por uma câmera de monitoramento, na Rua Dom Pedro I, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

A troca de tiros ocorreu entre dois motociclistas. Um deles estava trafegando quando foram surpreendidos por outros dois que estavam no final da via. Um casal que estava do outro lado, onde ocorreu o tiroteio, saiu em disparada para evitar ser atingido pelos tiros.

Pelas imagens, uma dupla de moto abandona o veículo e corre, ainda trocando tiros, para evitar ser atingida. Até o momento não havia registro na Delegacia de Volta Redonda. Também não foi informado se houve feridos durante a troca de tiros.