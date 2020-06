Leandro de Mello Guimarães, cuja idade ainda não foi informada, foi assassinado a tiros no início da tarde deste domingo, na Rua Anael Nascente, na Vila Brasília, em Volta Redonda. O crime ocorreu nas proximidades do Cemitério Municipal Izidorio Pereira (Cemitério do Retiro).

Segundo informações do local, a vítima estava de moto quando foi alvejada. Uma equipe da Polícia Militar está no local aguardando a perícia da Polícia Civil. Foto: Fernando Pedrosa