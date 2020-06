PF prende empresário envolvido em desvios na área da saúde do Rio

O Núcleo de Capturas da Polícia Federal no Rio de Janeiro deu cumprimento na manhã desta segunda-feira, a mandado de prisão preventiva expedido pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (RJ). O homem foi preso em sua residência na Barra da Tijuca e, após a adoção das formalidades na Superintendência Regional no Rio de Janeiro, será encaminhado ao estabelecimento prisional.

A prisão é desdobramento da Operação Favorito, a qual foi deflagrada pela PF no mês passado, e visava acabar com um esquema complexo de corrupção em atividade desde 2012, na área da saúde do Rio de Janeiro, que provocou danos que superam R$ 500 milhões aos cofres públicos do Estado e de prefeituras municipais.

O empresário que foi preso hoje estaria ligado ao esquema criminoso e seria envolvido em possíveis favorecimentos em contratações públicas relacionadas ao período de enfrentamento emergencial da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).