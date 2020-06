Polícia Militar prende suspeitos após troca de tiros na Água Limpa

Policiais militares prenderam na tarde desta segunda-feira, após uma troca de tiros com um suspeito, dois homens na Rua Rio Jordão, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Os policiais se deslocaram para o local por orientação do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) para averiguar denúncia de que um gerente do tráfico guardava armas e drogas em sua residência.

Quando os agentes chegaram na residência tiveram a entrada autorizada. Quando os policiais entraram o suspeito fugiu pelos fundos em direção a uma área de mata, atirando contra os agentes. Durante a procura pelo fugitivo, os policiais encontraram outros dois suspeitos. Um deles portava uma pistola. Foram apreendidos com eles a arma (com carregador e 16 munições), 39 sacolés e oito pedaços de maconha, 107 pinos e 44 sacolés de cocaína, 10 pedras de crack, R$105, um celular e um rádio de comunicação.

Os policiais apuraram ainda que o suposto gerente fugiu levando uma mochila com dinheiro do tráfico. (Foto: Polícia Militar)