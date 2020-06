Prefeitura de Barra Mansa centraliza telefone da Guarda Municipal no Cesp

Medida visa melhorar atendimento à população

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Administração, direcionou os atendimentos telefônicos da Guarda Municipal do Parque da Cidade para o Centro Estratégico de Segurança Pública (Cesp). A mudança foi uma solicitação do prefeito Rodrigo Drable com o intuito de aperfeiçoar o atendimento e desenvolver um Call Center para guarda.

O comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Joel Valcir, destacou a importância da alteração. “O prefeito determinou que o telefone fosse levado ao Cesp. No Centro, o agente de plantão ficará responsável para realizar os atendimentos e abrir os registros. Isso colaborará muito para centralizar os chamados e fomentar as ações da guarda, visto que o Cesp é uma central especializada na segurança pública”, pontuou Joel.

Luis Felipe Alves, supervisor de operações e gerente de Tecnologia da Informação na Secretaria de Administração, ressaltou a inovação promovida. “Através da evolução tecnológica feita na atual gestão, utilizamos recursos próprios o que foi possível potencializar o atendimento de forma ágil e com economia ao município”, destacou.

O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Esse é o único canal oficial da Guarda.