Deputado Federal Delegado Antonio Furtado participa de inauguração da UPA de Barra do Piraí

O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou, no sábado (20/06), da inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra do Piraí. Essa é a primeira unidade do município. As obras foram custeadas por verbas vindas de emendas parlamentares, recursos do município e também do Governo do Estado.

– Em qualquer tempo é necessário trabalho, esforço e luta. A Upa foi resultado de dedicação do prefeito e de sua equipe. Contou com a colaboração dos parlamentares e do governo estadual. Isso que é o mais importante: a união de esforços pelo bem comum. A política só existe por esse motivo. Se nós não nos unirmos e ajudarmos, a população é quem sofre – declarou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Uma das emendas do deputado federal Delegado Antonio Furtado, destinada a Barra do Piraí contribuiu com R$1 milhão para que fosse possível aumentar ainda mais os números de leitos da UPA e os que serão destinados ao tratamento do Covid-19.

– Todo o recurso que veio para a pandemia foi bem empregado e vai ser assim até o final. Com dedicação é possível fazer as coisas. Aqui a gente faz a internação precoce. O mais importante é cuidar do sintoma. As pessoas estão abaladas e é importante fazer o máximo para salvar o maio número de vidas – afirmou o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves.

A iniciativa da prefeitura de contar com a ajuda voluntária das costureiras da cidade também foi lembrada. A ação possibilitou a confecção de mais de 200 mil máscara de proteção que foram distribuídas para a população.

– Tenho orgulho do que fazemos e de poder contribuir com as cidades da nossa região. Quero parabenizar Barra do Piraí pela iniciativa que uniu costureiras e setor público para oferecer um material de proteção para a população. O mundo vai precisar sobreviver e para isso acontecer temos que acreditar uns nos outros e trabalhar em conjunto – declarou o deputado.