PRF prende homem foragido do sistema prisional na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) realizavam a “Operação Tamoio II” por volta das 17h40min, quando abordaram um veículo Fiat/Mobi Like, cor branca, tendo como ocupantes um casal, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

O condutor de 36 anos apresentou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos) do veículo com indícios de falsificação. Através de consulta aos sistemas foi verificado que o CRLV apresentado fazia parte de lote furtado do Detran-RJ.

Foi verificado também que os dados da CNH apresentada não correspondiam ao condutor abordado confirmando a falsificação do documento. Além disso, através de inspeção veicular minuciosa, através da numeração do motor foi constatado ser o veículo um clone, sendo o original de mesma marca/modelo/cor, mas, com registro de roubo em 8 de agosto de 2019 no Rio de Janeiro. Também foi constatado que o homem era foragido do sistema prisional de São Paulo.

O homem assumiu toda a responsabilidade sobre os ilícitos, eximindo a mulher de qualquer culpa. Foi dada voz de prisão ao homem, sendo a mulher conduzida como testemunha. Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda. Fotos: PRF