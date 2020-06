Uma mulher, ainda não identificada, foi salva por um rapaz que passava no momento em que ela se atirou da ponte do Resende Shopping, no bairro Campos Elíseos, em Resende. O jovem quando viu a mulher se afogando se atirou e retirou a mulher, ainda com vida, do rio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou a jovem já tinha sido retirada do rio.