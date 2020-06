Policiais militares detém homem com drogas em Porto Real

Policiais militares da 3ª Cia e do GAT-3, do 37º Batalhão da Polícia Militar de Resende, detiveram um suspeito de tráfico de drogas, de 26 anos, no início da noite desta terça-feira, na Rua João Paulo II, no Bairro de Fatima, em Porto Real.

Os agentes estavam em patrulhamento quando depararam com o suspeito, conhecido pelos policiais, e fizeram a abordagem. Com o suspeito foi encontrado em sua carteira algumas folhas de caderno contendo uma contabilidade de entorpecentes.

Após ser questionado, o suspeito indicou aos agentes um terreno baldio onde estavam as drogas. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Porto Real, onde estão sendo contabilizadas as drogas apreendidas.