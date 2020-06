Washington de Oliveira Barbosa, conhecido como “Calcinha”, de 28 anos, foi assassinado no início da noite desta terça-feira, na Rua Vigo, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Segundo informações do local, Washington teria sido morto na frente da mãe e do filho de 10 anos.

Os criminosos fugiram após o crime. Eles fugiram em um carro que não teve o modelo e a placa anotados. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima chegou ao local sem vida.