Suspeito de incendiar ônibus é preso em Barra Mansa

Policiais civis e militares prenderam na manhã desta terça-feira (30), o suspeito de incendiar um ônibus no dia 14 de março, no bairro Estamparia, em Barra Mansa. A prisão ocorreu na Rua Eduardo Junqueira, no Centro da cidade. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça.

O suspeito, de 22 anos, que tem antecedentes por tráfico de drogas, associação para o tráfico, dano e coação no curso do processo, chegou a ser preso seis dias depois do crime, mas foi solto por ordem judicial. A Polícia Civil novamente requereu a prisão, que foi concedida.

Ele será encaminhado à Cadeia Pública de Volta Redonda.

O incêndio ao ônibus teria ocorrido em represália a prisão de dois suspeitos, um deles baleado, na Vila Barbará. O autor do crime mandou o motorista e o cobrador saírem e ateou fogo no ônibus. (Foto: Polícia Civil)