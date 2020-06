Guarda Municipal de BM redobra atenção em barreiras sanitárias

Medida visa impedir a proliferação do coronavírus

A Guarda Municipal de Barra Mansa está redobrando a atenção nas abordagens realizadas nas barreiras sanitárias instaladas em pontos estratégicos do município. O objetivo é manter os cuidados e atenção para o enfrentamento ao coronavírus no município.

As barreiras estão instaladas em seis pontos de acesso à Barra Mansa: na Avenida Dário Aragão, na Estamparia; Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom; Avenida Amaral Peixoto, no Bocaininha; Rua Albo Chiesse, no Centro; Rua José Hipólito, na Cotiara e Rua Doutor José Alves Caldeira, no bairro Abelhas.De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir, diariamente cerca de três mil veículos passam por cada barreira. “Desse total, a média de carros que são impedidos de entrar no município está em torno de 400 por dia, em cada uma dessas barreiras”, destacou.

Joel Valcir lembrou que apesar da flexibilização das atividades comerciais em vários municípios da região, a medidas de restrição ainda são uma realidade para conter a propagação da Covid-19. “Assim, a atuação da Guarda Municipal continua sendo intensificada a fim de permitir o acesso às áreas de Barra Mansa somente a quem é morador do município. Por isto, a exigência do comprovante de residência emitido por concessionárias de serviço público ou de documento do veículo comprovando o licenciamento na cidade ou carteira nacional de habilitação (CNH) expedida no município”. esclareceu.

Os veículos de carga destinados a abastecer os estabelecimentos comerciais de produtos essenciais e industriais continuam tendo acesso à cidade.