Policiais militares apreendem drogas e recupera R$3 mil, em Piraí

Policiais militares quatro tabletes de cocaína e R$ 3,6 mil em dinheiro durante uma ação, na madrugada desta quarta-feira (24), em Piraí. Um suspeito de 24 anos foi preso.

Os policiais relataram na delegacia de polícia que estavam em patrulhamento quando decidiram abordar o ocupante de um Ford Fiesta com placa de São Paulo, na Rua Bulhões de Carvalho, no Morro do Sossego. Tenso, o rapaz confessou que transportava o entorpecente escondido no painel do veículo.

Já em Porto Real, um homem de 26 anos foi preso por tráfico na Rua João Paulo II, no bairro de Fátima. Com ele foram apreendidos 160 pedras de crack, 140 trouxinhas de maconha e 284 pinos de cocaína. Ao ser abordado, o suspeito estava com uma folha de caderno com anotações típicas do tráfico e acabou indicando um local, num terreno baldio, onde estavam escondidos os entorpecentes.

Ainda em Porto Real, um homem foi preso na Rua 11, no Jardim Real, por porte ilegal de arma. Os policiais receberam denúncia e, quando se aproximaram do suspeito, que estava conversando com um jovem, viram quando ele tentou esconder a arma perto de carro que estava estacionado. Fernando Pedrosa/Foco Regional