Polícia Militar apreende drogas no bairro Santa Cruz

Policiais militares apreenderam na noite de terça-feira, por volta das 19h20min, um tablete de erva seca (maconha) de aproximadamente um quilo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Os agentes receberam uma denúncia informando sobre um veículo Fia Uno que estaria seguindo para o bairro Santa Cruz, com uma quantidade de drogas.

Os policiais avistaram o carro e conseguiam fazer a abordagem nas proximidades do Posto Policiamento Comunitário da Polícia Militar (PPC). Durante abordagem nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. Durante buscas no trajeto do veículo os policiais encontraram um tablete de maconha de aproximadamente um quilo. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos e liberados em seguida.