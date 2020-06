PRF apreende mais de 37 quilos de cocaína na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande quantidade de maconha durante “Operação Tamoio”, com o apoio da equipe do Grupo de Operações com Cães da PRF (GOC/RJ), por volta das 7h20min, desta quinta-feira, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, em Floriano, em Barra Mansa.

A equipe teve a atenção voltada da para um veículo Hyundai/HB20, cor branca (Volta Redonda). Os policiais rodoviários federais perceberam o nervosismo do motorista ao passar pelo local onde ocorria a fiscalização. A equipe percebendo a insegurança do motorista seguiu até fazer a abordagem no km 283, da Dutra, em frente à Pedreira Pombal, em Pombal (Barra Mansa).

O condutor, de 31 anos, continuou demonstrando nervosismo e durante fiscalização ficou inseguro e deu respostas divergentes aos policiais. Os agentes perceberam que havia algo ilícito no veículo e utilizou de cães Azul e Venena para verificar se havia drogas no veículo.

O Supervisor de Operações da PRF, Nogueira, acredita que o prejuízo dos traficantes com essa apreensão está na casa dos R$ 700 mil. As drogas seriam distribuídas em Volta Redonda. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Barra Mansa.