Servidor público é preso suspeito de desvio de mais de 200 mil da prefeitura de Paraíba do Sul

Um servidor público, de 25 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira por policiais civis em seu apartamento localizado no Centro de Paraíba do Sul. Ele é suspeito de desviar mais de R$200 mil, da prefeitura de Paraíba do Sul.

No apartamento com decoração de luxo foram apreendidos eletrônicos de alto valores, um carro Hyundai Veloster, em sua versão 2020 avaliado em R$ 101.500,00. Segundo a Polícia Militar, o jovem é suspeito de ter desviado o dinheiro quando trabalhava no setor de tributos da prefeitura de Paraíba do Sul.

O crime foi descoberto após um contribuinte suspeitar do número da conta na guia de pagamento e denunciar as autoridades. Após suspeitas constatadas por fraude, ele foi afastado da função e foi feito um registro na Delegacia de Paraíba do Sul. De posse de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, os agentes foram até o apartamento e efetuaram a prisão.

Ele foi preso e levado para a delegacia. Segundo informou os agentes, ele vai responder por peculato, corrupção passiva e associação criminosa. A Polícia Civil disse que o nome da operação “Sua Casa Minha Vida” é uma referência ao fato de que investigado se valia do pagamento de impostos de habitação de terceiros para obter ganhos pessoais indevidos. Fonte: Polícia Civil