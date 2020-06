A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, informou, na noite desta quarta-feira, a 29ª morte provocada pelo novo coronavírus. Não foram divulgadas informações sobre o paciente. Outras quatro mortes suspeitas aguardam diagnóstico.

O total de casos confirmados subiu de 453 para 471. De acordo com a atualização, 11 moradores da cidade estão hospitalizados com a doença e outros sete com suspeita de coronavírus. O número de recuperados está em 369.