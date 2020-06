Vacinação contra febre aftosa tem data prorrogada

A prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural (SMADR) está disponibilizando até a próxima terça-feira (30), vacinação contra a febre aftosa, uma doença infecciosa aguda que causa febre seguida pelo aparecimento de vesículas (aftas), principalmente na boca e nos pés de animais de casco fendido. A vacinação é gratuita, abrange bovinos de todas as idades e será realizada por técnicos da SMADR que percorrem as propriedades do município e promovem a imunização dos rebanhos.

A vacinação faz parte da primeira etapa da campanha que teve início em maio e já vacinou aproximadamente 2100 animais. No entanto, devido à pandemia de Covid-19, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), autorizou a prorrogação da campanha no estado do Rio de Janeiro até o final do mês de junho. Os produtores que ainda não vacinaram seus rebanhos devem entrar em contato com o Departamento de Desenvolvimento Rural através do número (24) 99987-8927.

Patrícia de Queiroz Ribeiro Mattos, médica veterinária da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural falou sobre a importância da imunização dos rebanhos.

“A vacinação contra febre aftosa é muito importante, principalmente neste momento em que o MAPA lançou um plano estratégico que pretende reconhecer o Brasil como livre da febre aftosa sem vacinação. A previsão é que a partir de 2021, o Rio de Janeiro já não precise mais vacinar contra a doença. Para isso, é de extrema importância que os produtores vacinem seus rebanhos, que pode ser através da Prefeitura ou por conta própria. Sendo que na segunda opção, os produtores deverão nos entregar a declaração de comprovação de vacinação até dia 10 de julho”, explicou.