Volta Redonda ganha mais manutenções no final de semana

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura atuaram em diversos bairros da cidade

Dando continuidade ao cronograma de ações da Prefeitura de Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) atuou em mais um fim de semana, dias 27 e 28, na manutenção da cidade. As equipes foram divididas entre os serviços de capina, roçada, asfalto, tapa-buraco, limpeza e retirada de terra e entulho.

As equipes percorreram os bairros Nossa Senhora das Graças ( Ruas 535, 562 e 539), Retiro (Avenida Santa Rita), e as ruas do Aterrado, Três Poços, Vila Brasilia e Vista Verde, executando trabalhos capina e roçada. O serviço de limpeza foi realizado no bairro Vila Mury, na rampa da Rua 26, no bairro Tangerinal e na praça SOS, do bairro Voldac, que também passou por capina e roçada.

Já os serviços de asfalto e tapa-buraco foram executados nos bairros Vila Santa Cecilia, Belvedere, Jardim Normandia, Vila Americana e Jardim Tiradentes (no ponto de ônibus da Rodovia dos Metalúrgicos em frente ao bairro). No bairro Laranjal, na Rodovia dos Metalúrgicos, no Vila Rica, e na Avenida Santa Rita, no Retiro, o serviço executado foi de roçada e recolhimento de entulho. As equipes percorreram toda a cidade executando também o trabalho de irrigação e lavagem em diversos canteiros da cidade, inclusive da Praça Sávio Gama que ganhou também capina e limpeza.

O prefeito Samuca Silva lembrou que esse serviço é continuo e que as equipes estão na rua diariamente. “O governo municipal não mede esforços para manter a cidade limpa e organizada. Todos os dias executamos esses serviços para atender a população, inclusive nos finais de semana. Estamos mantendo os serviços essenciais, mas orientando todos os nossos trabalhadores para que tenham os cuidados necessários para evitar contaminação pelo novo coronavírus”, disse o prefeito.