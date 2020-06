Vereadora Soraia Balieiro acompanha  atendimento de indicações nos bairros

Serviços são realizados seguindo protocolos da Saúde durante a pandemia

Mesmo durante o combate a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a vereadora Soraia Balieiro (PSD) segue acompanhando nos bairros o cumprimento das indicações feitas pelo seu mandato. Através de suas solicitações estão sendo realizadas manutenção de ponte e recuperação de estradas na Zona Rural; vestiário e sala na Praça das Mangueiras, bairro Itapuca; e reforma da Escola Municipal Luiz Pistarini, no distrito de Bulhões.

– Tenho fiscalizado o atendimento das nossas indicações que estão sendo cumpridas pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz. Além de conferir a qualidade do trabalho, tenho observado o cumprimento de todos os protocolos de Saúde para a execução dos serviços. Tenho certeza que a população só tem a ganhar com as conquistas – comenta a vereadora Soraia Balieiro.

Com forte atuação na área rural do Município, a vereadora Soraia tem ido semanalmente acompanhar o avanço das melhorias nas estradas na região do distrito da Vila da Fumaça. “Melhorar a qualidade de vida e do acesso dos moradores sempre é foco do meu mandato, e nos últimos dias acompanhei a recuperação da Estrada Falcão x Fumaça e também da ponte que dá acesso ao distrito, que agora também conta com um guarda-corpo”, destaca a parlamentar.

A vereadora também vem fiscalizando as obras na Praça das Mangueiras, no bairro Itapuca, e vendo de perto a implantação de novos vestiários e salas de uso comum da população, pedido antigo dos moradores e do projeto Itapuquinha, que foram aprovados por Soraia na Câmara e estão sendo cumpridos pelo Executivo. “Solicitamos ainda a colocação de um bebedouro no local”, comenta Soraia.

A parlamentar ainda destaca a realização da reforma da Escola Municipal Luiz Pistarini, no distrito de Bulhões, outra indicação sua que vem sendo realizado. A unidade, que atende 31 alunos, está sendo contemplada com uma reforma completa, que inclui pintura, troca do piso, manutenção da rede hidráulica, elétrica e do telhado. Além disso, a Prefeitura vai reformar todo alambrado que fica no entorno da unidade e adequar os acessos.