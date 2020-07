Prefeitura de BM anuncia serviço de drenagem na Avenida Presidente Kennedy

Obras começam na próxima terça-feira, dia 07, e visam acabar com os alagamentos no bairro Ano Bom

Representantes da Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saee) e Guarda Municipal se reuniram na tarde desta sexta-feira (03) com membros da prestadora de distribuição de gás, para alinhar o início das obras de implantação do novo sistema de drenagem na Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom. Os serviços acontecerão na altura do Ilha Clube e visam acabar com os alagamentos que ocorrem na região.

Durante a reunião, ficou definido que as intervenções serão iniciadas na próxima terça-feira (07), com interdição parcial da via para trânsito de veículos a partir da quarta-feira (08). O serviço será dividido em duas etapas. A primeira contemplará da altura do Ilha Clube até a Praça das Nações Unidas. Já a segunda, seguirá sentido Vila Orlandélia. Ao todo, serão 100 metros de obra e contará com a implantação de 67 manilhas.

Luiz Gonzaga, secretário de Manutenção Urbana de Barra Mansa, comentou que as obras serão feitas visando não trazer transtornos aos motoristas. “Vamos trabalhar para evitar interromper ou atrapalhar o fluxo dos veículos, mas precisaremos contar com a compreensão da população para que o serviço flua de forma rápida e com qualidade”, disse Gonzaga, acrescentando que a previsão para o término do serviço é de 30 dias.

O secretário ainda disse que antes de definir a data de início desta intervenção, foi preciso um estudo da área. “Cumprimos com todos os protocolos de segurança possíveis para analisar a área, a fim de conseguir efetuar um serviço com longa durabilidade, que garanta um resultado satisfatório e que acabe com esse antigo problema de alagamento no Ano Bom”, completou.