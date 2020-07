Adolescente é apreendido após tentativa de homicídio em Barra Mansa

Um adolescente que vai completar 16 anos na próxima terça-feira (7) foi apreendido na noite da sexta (3) após uma tentativa de homicídio em Barra Mansa. A vítima, de 29 anos, não foi atingida, mas teve a lataria do carro atingida por vários disparos. O homem estava no veículo com a mulher, que está grávida, e a filha de 4 anos de idade.

O crime aconteceu no km 5 na RJ-157 (estrada Barra Mansa-Bananal) e havia uma equipe da Polícia Militar nas proximidades. Alertados pela vítima, os policiais localizaram o menor que, quando foi encontrado, ainda estava com a arma em punho – uma espingarda cartucheira calibre 36 e algumas munições do mesmo calibre, além de ter no bolso munições calibre 22.

Na casa da namorada do adolescente, os policiais ainda apreenderam mais cartuchos calibre 36, uma garrucha e munições calibre 22. Os PMs ainda foram à casa do suspeito, na Cotiara, onde apreenderam mais munições calibre 22 e uma espingarda do tipo mosquetão. Ao todo, foram apreendidas duas espingardas, uma garrucha, dois carregadores calibre 22, 241 munições calibres 22 e 35 calibre 36, além de 10 estojos deflagrados também de calibre 36.

O adolescente foi conduzido à delegacia de Barra Mansa. O motivo da tentativa de homicídio não foi informado. Fonte: Foco Regional