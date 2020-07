Dados da Covid-19 são divulgados pela prefeitura de Pinheiral

A prefeitura Municipal de Pinheiral informa os dados desta segunda-feira (06/07) sobre a Covid-19. Na cidade 157 casos foram confirmados (com 140 curas, nove em isolamento domiciliar, quatro óbitos, dois internados no município e dois internados fora do município), quatro pessoas estão aguardando resultado (três em isolamento domiciliar e um internado no município) e 472 descartados.

Os novos casos confirmados são de três mulheres (de 17, 37 e 70 anos), uma criança (de 5 anos) e um homem (de 49 anos) todos já curados.