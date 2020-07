Interno do Degase teve morte por asfixia, em Volta Redonda

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira, o laudo da morte do menor que estava cumprindo medida socioeducativa no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), Irmã Asunción De La Gándara Ustara (Cense), no bairro Roma, em Volta Redonda.

O menor foi encontrado morto no último sábado e o laudo constatou que ele foi vítima de morte por asfixia. Segundo o delegado de Volta Redonda, Victor Tuttmam, da 93ª delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda, o assassino utilizou a mão, um travesseiro e um cobertor para matar a vítima, que tinha 17 anos.

Segundo o delegado, o autor do crime já estaria identificado. Ele também tem também 17 anos. O caso foi encaminhado para a Justiça.